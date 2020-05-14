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«Рома» ведёт переговоры по трансферу нападающего сборной Украины

«Рома» ведёт переговоры по трансферу нападающего сборной Украины
Форвард донецкого «Шахтёра» и национальной сборной Украины Жуниор Мораес может продолжить карьеру в «Роме». Об этом информирует ресурс Roma Press.

По данным источника, «джаллоросси» уже обсуждают потенциальный переезд Мораеса с руководством «горняков». Мораес может заменить в клубе из столицы Италии Николу Калинича. Последний вернётся в «Атлетико» после окончания арендного соглашения с «Ромой» (лето 2020 года).
В текущей кампании Мораес отыграл в составе «Шахтёра» 31 матч во всех соревнованиях. На его счету 20 голов и девять результативных передач.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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