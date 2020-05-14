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Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Рособрнадзор назвал 19 июня возможной датой начала единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что рассматривают проведение ЕГЭ и в более поздние сроки. Решение по дням проведения экзамена будет принято исходя из ситуации с коронавирусом.

Ранее 14 мая временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев назвал возможными датами проведения экзамена с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа, Он также говорил, что ЕГЭ может пройти во второй половине июня. Всего правительству предложено шесть вариантов расписания.

Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, однако 13 мая его перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Его будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. В пунктах проведения экзамена будут приняты меры по профилактике инфекции, а число сдающих его ограничат. Минобрнауки предложило дистанционную экзаменацию. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили совсем.

За последние сутки в России выявили 9974 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек, умерли 2305 пациентов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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