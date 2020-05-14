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Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха

Россиян сочли неспособными оценить качество воздухаФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха: Росприроднадзор предложил исключить мнение граждан при оценке этого показателя в крупных промышленных центрах в рамках национального проекта «Экология». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает отказаться от учета мнения россиян из-за его субъективности. По данным газеты, нацпроект предполагает, что к 2024 году 90 процентов жителей 12 городов должны быть удовлетворены состоянием воздуха. Речь идет о Братске, Красноярске, Магнитогорске, Липецке, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Новокузнецке, Омске, Череповце, Чите и Челябинске. В экспертном совете проекта подчеркнули, что достигнуть такого показателя удовлетворенности населения невозможно, поскольку воздух в промышленных городах кристально чистым не станет.

«Удовлетворенность граждан зависит от индивидуального восприятия качества атмосферного воздуха, которое определяется визуально и с помощью обоняния. В то же время большинство загрязняющих веществ не имеет цвета и запаха», — говорится в письме главы Росприроднадзора Светланы Радионовой экспертному совету по нацпроекту «Экология» для подготовки заключения. Она также указала, что видимое улучшение воздуха можно оценить только с помощью специализированного оборудования.

«Коммерсантъ» добавляет, что ведомство не выступает против показателей, позволяющих учитывать мнение россиян о состоянии воздуха, но не считает этот параметр конкретным, так как нет методик, по которым его можно измерить.

Национальный проект «Экология» будет реализован в России до конца 2024 года. На его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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