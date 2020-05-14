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Россиянам на изоляции раскроют тайны памяти и покажут концерт Лободы

Россиянам на изоляции раскроют тайны памяти и покажут концерт ЛободыФото: @lobodaofficial

Онлайн-кинотеатр Okko покажет 13 мая в 19:00 трансляцию концерта Светланы Лободы Superstar Show. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Режиссером шоу знаменитости выступил Олег Боднарчук, ранее сотрудничавший с такими титанами эстрады, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров. В программе на сцене задействованы более ста человек одновременно, включая полноценный балет, а также использованы технологии дополненной реальности. Трансляция состоится 13 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает функциональную тренировку с резиновым амортизатором в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — музыкальный спектакль «Смех и не только» Театра кукол Республики Мордовия. В него вошли одиннадцать известных басен Крылова.

Днем, в 14:00 — лекция известного повара Джейми Оливера, который поделится невероятными рецептами эффективного и экономичного использования продуктов. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют лекцию о работе памяти и секретах ее развития.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть концерт Лободы. В 21:00 — аниме «Код Гиас: Лелуш Воскресший», продолжение популярной франшизы об отвергнутом принце Империи. В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует сериал от FOXNOW «11.22.63» с Джеймсом Франко в главной роли. По сюжету, учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство президента Кеннеди.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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