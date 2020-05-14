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Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовь

Россиянам раскроют пределы возможностей тела и веру в любовьФото: theatreofnations.ru

Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку пьесы «Фрекен Жюли» Аугуста Стриндберга от немецкого режиссера Томаса Остермайера на сцене Театра Наций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Остермайер — один из самых важных и интересных деятелей современного театра, прославившийся бескомпромиссным реализмом в своих постановках. Главные роли в спектакле исполнили Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть трансляцию 14 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает силовую тренировку для мышечного корсета позвоночника в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — доступную на сервисе с 11 мая новинку, фильм «Восточный ветер 4» о дружбе между людьми и лошадьми.

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом киша с судаком и укропом. Позже, в 16:00, — документальный сериал «На пределе», рассказывающий о возможностях человеческого организма в экстремальных ситуациях.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть «Фрекен Жюли». В 21:00 — ранний релиз мелодрамы «Верю в любовь» с Кей Джей Апой и Бритт Робертсон в главных ролях. В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть южнокорейский триллер 2003 года «Воспоминания об убийстве» от оскароносного автора фильма «Паразиты» Пона Джун-хо.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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