Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В апреле 2020 года было выдано 0,58 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи потребительских кредитов оказалось еще более существенным - на 63,7% (в апреле 2019 года – 1,59 миллиона единиц)", - подсчитали аналитики.

По их данным, падение выдачи в апреле текущего года в месячном выражении оказалось сопоставимым с сокращением, зафиксированным в кризисном январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов упала на 61,3%.


Москве (30 тысяч ссуд), Московской области (25,3 тысячи), Башкирии (20,7 тысячи), Свердловской области (20,3 тысячи) и Санкт-Петербурге (17,8 тысячи).
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник
NYT настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России
NYT настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в
Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания опубликовали первые фото своего сына
Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания опубликовали
Самые противные и неприятные привычки Знаков Зодиака
Самые противные и неприятные привычки Знаков Зодиака
Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы
Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы
The New York Times оценила достоверность данных в статье о коронавирусе в России
The New York Times оценила достоверность данных в статье о
Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно
Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса
«Икота, перейди на Федота» и еще 9 полезных заговоров на каждый день
«Икота, перейди на Федота» и еще 9 полезных заговоров на каждый день
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ

Топ на сегодня

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет
Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет

Еще по теме

Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Число выданных потребкредитов упало впервые с начала года
Российские банки сократили число кредитов в рознице в июле на 11%
Объемы кредитов в России в 2015 году упали почти в 1,5 раза