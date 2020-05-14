Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

Лидия Мартынова

Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В апреле 2020 года было выдано 0,58 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи потребительских кредитов оказалось еще более существенным - на 63,7% (в апреле 2019 года – 1,59 миллиона единиц)", - подсчитали аналитики.

По их данным, падение выдачи в апреле текущего года в месячном выражении оказалось сопоставимым с сокращением, зафиксированным в кризисном январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов упала на 61,3%.

Москве (30 тысяч ссуд), Московской области (25,3 тысячи), Башкирии (20,7 тысячи), Свердловской области (20,3 тысячи) и Санкт-Петербурге (17,8 тысячи).