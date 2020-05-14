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РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов

РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов
РЖД вновь увеличили глубину продажи билетов на ряд внутрироссийских поездов дальнего следования на лето до 90 суток, сообщила компания.

РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса и увеличения числа возвратов в апреле уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток.

"Глубина продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток. Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами", - говорится в сообщении в четверг.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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