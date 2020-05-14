С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти

Алексей Вольцев

Добывающие страны сокращают поставки нефти быстрее, чем ожидалось. Об этом говорится в новом прогнозе Международного энергетического агентства (IEA).

Историческое снижение поставок нефти на мировой рынок в 12 млн баррелей в сутки продолжается и добывающие страны осуществляют его быстрее, чем предполагалось, сообщили в IEA. «Рынок показал свою силу и доказал, что боль от низких цен испытают все производители», — заявили в Международном энергетическом агентстве. Там отметили, что наблюдают масштабное сокращение по странам, которые не входят в ОПЕК+.

Так, по данным IEA, не участвующие в сделке государства во главе с США и Канадой уже снизили поставки на 3 млн баррелей в сутки. А страны ОПЕК+ добавляют еще 9 млн баррелей в сутки.

США при этом являются одними из лидеров по сокращению поставок. По данным IEA, они сократятся на 2 млн баррелей в сутки в мае. В то же время Управление информацией Минэнерго США сообщает, что поставки уже упали на 900 тыс. баррелей. Такое снижение происходит впервые и может говорить, что сама добыча еще куда ниже, заметил в Twitter ведущий корреспондент Bloomberg по энергетике Жавье Блас.

Тем временем Международное энергетическое агентство подкорректировало и данные о снижении спроса. Так, в апреле спрос упал на 25 млн баррелей в сутки, а не 29 млн, и среднее потребление нефти в 2020 году составит на 8,6 млн баррелей в сутки, а не 9,3 млн, меньше.

Напомним, что в мае начали действовать сделка стран ОПЕК+ и договоренности не участвующих в сделке стран «Большой двадцатки». В результате нефтяные котировки сырья марки Brent выросли до $ 30. Несмотря на то, что рынок по-прежнему испытывает переизбыток нефти, которую уже хранят и в танкерах, цены поддерживают новые заявления Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта о дополнительном снижении поставок в июне.