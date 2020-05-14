Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самые противные и неприятные привычки Знаков Зодиака

Самые противные и неприятные привычки Знаков Зодиака

Привычки окружающих могут нервировать, изредка — веселить, а порой — вызывать открытую неприязнь. Специально для редакции сайта dailyhoro.ru астрологи рассказали о самых противных и неприятных привычках Знаков Зодиака.

Знак Зодиака может многое рассказать о человек: пролить свет на его характер, совместимость в любви, скрытые таланты. Сегодня мы поговорим о самых гадких привычках, которые астрологи сочли наиболее распространенными среди представителей каждого Знака Зодиака.


Овен

Перебивание собеседника: если Овну есть, что сказать, он просто не может удержаться от этого. Овен перебивает, когда это совершенно не уместно: в церкви, на работе и когда кто-то близкий пытается рассказать ему что-то важное. В большинстве случаев Овен говорит, не обращая внимания на происходящее вокруг.

Телец

Транжирство: Телец постоянно тратит деньги и хвастается этим. Сегодня он говорит всем, что едва может покрыть кредит на машину, а уже завтра объясняет, что ему было просто необходимо купить этот ортопедический матрас с ионами серебра, иначе он никогда не смог бы заснуть.


Близнецы

Нехватка такта: Близнецы непревзойденны в раздаче советов о том, что нужно делать людям и чего им делать не следует. Кроме того, Близнецы часто могут задеть неосторожным словом или резкой шуткой, указать на недостатки, когда их об этом не просят. При этом если задеть их лично, то реакция будет шумной, бурной и резко отрицательной.

Рак

Бесконечные жалобы: Рак делится слишком большим количеством личной информации, причем большую часть времени он жалуется на жизнь. Он считает, что он всегда прав, а судьба к нему все время несправедлива. Виноваты все вокруг: правительство, начальство, коллеги, но только не Рак.

Лев

Зацикленность на себе: раздутое самомнение делает Льва высокомерным, а отсутствующая самоирония — обидчивым. Лев убежден в своей привлекательности и неотразимости, поэтому он много говорит о себе, ожидая восхищения и комплиментов, и очень удивляясь ответной неприязни со стороны окружающих.


Дева

Самокритика: тот случай, когда очевидное достоинство превращается в недостаток и начинает отталкивать людей. Это касается Дев и их повышенной требовательности не только к окружающим, но и самим себе. Да, самокритичность иногда бывает полезна, но проблема в том, что Дева намеренно выискивает в себе недостатки и становится одержима ими.

Весы

Привычка говорить «да»: Весам сложно озвучивать свои претензии, отказывать людям и выходить на конфликт, даже ради защиты своих интересов. Это делает их недовольными, напряженными и раздраженными, а накопившийся негатив выплескивается на близких. В качестве разрядки Весы используют злорадство, причем иногда без всякой меры.

Скорпион

Саркастичность: Скорпион щедр на ехидство, сарказм и злорадство. Постоянные закатывания глаз, остроумные колкости, манипуляция окружающими — все это вынуждает людей быть осторожными и недоверчивыми по отношению к Скорпионам.

Стрелец

Любовь к спорам: Стрельцу не нужен повод для спора, главное тут не тема, а тон: чем больше гнева и криков, тем лучше. Стрелец не принимает чужую точку зрения, не пытается быть гибким и дипломатичным. Зато он расположен забрасывать аргументами и давить своим мнением.


Козерог

Честолюбие: Козерог всегда стремится быть лучше, выше, успешнее. К сожалению, к этому в целом положительному качеству часто прибавляется надменность. Козерога легко разочаровать — достаточно просто не оправдать его надежд. Причем к себе он не предъявляет никаких серьезных требований. Такие двойные стандарты заставляют многих относиться к Козерогу с неприязнью.

Водолей

Провокационное поведение: Водолей не хочет быть грубым, но ему очень нравится выяснять отношения и доводить людей до точки кипения. Порой Водолей привлекает к этому окружающих: дает наводку, а после с удовольствием подливает масла в разгоревшийся конфликт. Проще говоря, Водолей может быть настоящим энергетическим вампиром, питающимся негативом.

Рыбы

Ненадежность: в Рыбах может раздражать многое, но больше всего окружающих выводят из себя их инфантилизм, трусость и рассеянность. С защитой своих интересов у Рыб все плохо, поэтому с ними бывает сложно не только в общении, но и в работе: любая перемена вызывает либо ступор, либо слезы.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник
NYT настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России
NYT настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в
Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания опубликовали первые фото своего сына
Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания опубликовали
Самые противные и неприятные привычки Знаков Зодиака
Самые противные и неприятные привычки Знаков Зодиака
Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы
Коронавирус подкосил одну из богатейших экономик Европы
The New York Times оценила достоверность данных в статье о коронавирусе в России
The New York Times оценила достоверность данных в статье о
Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно
Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса
«Икота, перейди на Федота» и еще 9 полезных заговоров на каждый день
«Икота, перейди на Федота» и еще 9 полезных заговоров на каждый день
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ
В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ

Топ на сегодня

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет
Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет

Еще по теме

Три самых неуравновешенных знака зодиака, они постоянно провоцируют конфликты
Три знака зодиака, чье сердце не знает жалости: самые хладнокровные знаки зодиака
Самые заботливые Знаки Зодиака
Самый сильный Знак Зодиака по мнению астрологов