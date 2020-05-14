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Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли Бэтмена

Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли БэтменаРоберт ПаттинсонФото: Kimberly White / Getty Images

Британский актер Роберт Паттинсон, которого ранее признали самым красивым мужчиной в мире, отказался тренироваться ради роли Бэтмена. Об этом он сообщил в интервью GQ.

Артист назвал постоянно занимающихся своей физической формой коллег «частью проблемы». «Вы создали прецедент. В 70-х этим никто не занимался. Даже Джеймс Дин не был очень мусклистым», — заявил он.

Паттинсон рассказал, что недавно созванивался с Зои Кравиц, которой предстоит сыграть Женщину-кошку. Актриса сказала ему, что тренируется пять раз в неделю. «Я просто почти ничего не делаю», — признался 34-летний артист.

О том, что он утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, стало известно в мае 2019 года. Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом («Толкин», «Люди Икс»). Однако режиссер будущей картины о Темном рыцаре Мэтт Ривз настоял на том, чтобы отдать роль звезде саги «Сумерки».

Паттинсон утверждал, что в случае провала «Бэтмена» займется съемками в порно. Артист пояснил, что уйдет не в обычную порнографию, а в артхаусное кино для взрослых.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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