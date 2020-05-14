Счётная палата нашла завышение цены строительства федерального медцентра
В Волгоградской области сдан Федеральный центр трансплантации почки и диализа, строительство которого продолжалось 22 года. Объект проверила Счётная палата, результаты проверки стали поводом для обращения в Генпрокуратуру.
Реализация проекта началась еще в 1996 году, а закончилась только в 2018 году. При этом по состоянию на конец 2019 года к работе Центр еще не приступал.
Техническое задание 2016 года предусматривало закупку 1175 товарных позиций. В ходе строительства Центра не закуплено всего 224 наименования медоборудования.
По мнению аудиторов, это привело к необоснованному завышению стоимости контракта на 5,5 млн рублей. Работы по завышенной стоимости приняты и оплачены ДЕЗЗом.
Проверка также показала, что за время строительства центра заказчик работ трижды менялся. С 2005 года генподрядчиком строительства была немецкая компания «АЙЦ Инжиниринг». Финансирование строительства Центра в 2005—2018 годах в основном осуществлялось своевременно и позволяло обеспечить исполнение обязательств по оплате заключенных контрактов. Однако госконтракт с «АЙЦ Инжиниринг» был расторгнут в 2017 году по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств. Для завершения строительно-монтажных работ на объекте ФКУ «ДЕЗЗ» заключило в 2018 году контракты с новым подрядчиком.