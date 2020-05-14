Счётная палата нашла завышение цены строительства федерального медцентра

Алексей Вольцев

В Волгоградской области сдан Федеральный центр трансплантации почки и диализа, строительство которого продолжалось 22 года. Объект проверила Счётная палата, результаты проверки стали поводом для обращения в Генпрокуратуру.

Реализация проекта началась еще в 1996 году, а закончилась только в 2018 году. При этом по состоянию на конец 2019 года к работе Центр еще не приступал.

«Несмотря на то, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 9 ноября 2018 года, Центр в 2019 году работу не начал и не получил лицензию на медицинскую деятельность, в том числе из-за неукомплектованности оборудованием, — сообщила по итогам проверки Директор профильного департамента Счетной палаты Светлана Меркушина.

Техническое задание 2016 года предусматривало закупку 1175 товарных позиций. В ходе строительства Центра не закуплено всего 224 наименования медоборудования.

«В нарушение требований законодательства при определении начальной максимальной цены контракта вместо индексов Минстроя были применены индексы, утвержденные региональным центром ценообразования в строительстве Волгоградской области», — говорится в отчете Счетной палаты.

По мнению аудиторов, это привело к необоснованному завышению стоимости контракта на 5,5 млн рублей. Работы по завышенной стоимости приняты и оплачены ДЕЗЗом.

«По данному факту подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру», — сообщила Светлана Меркушина.

Проверка также показала, что за время строительства центра заказчик работ трижды менялся. С 2005 года генподрядчиком строительства была немецкая компания «АЙЦ Инжиниринг». Финансирование строительства Центра в 2005—2018 годах в основном осуществлялось своевременно и позволяло обеспечить исполнение обязательств по оплате заключенных контрактов. Однако госконтракт с «АЙЦ Инжиниринг» был расторгнут в 2017 году по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств. Для завершения строительно-монтажных работ на объекте ФКУ «ДЕЗЗ» заключило в 2018 году контракты с новым подрядчиком.