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Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"

Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках "Безумного Макса"
Актеры Шарлиз Терон и Том Харди в беседе с журналистом из издания The New York Times рассказали о напряженных отношениях во время работы над боевиком Джорджа Миллера "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015 год).


"Оглядываясь назад, я понимаю, что мне тогда не хватило сочувствия, чтобы по-настоящему понять, что он чувствовал, когда занял место Мела Гибсона (актер играл в одноименной трилогии в период с 1979 по 1985 год. — Прим. ред.), — прокомментировала Терон. — Это же страшно! Думаю, что из-за моего собственного страха мы возводили стены вместо того, чтобы говорить друг другу: "Это страшно для тебя и для меня. Давай будем добрее". Но мы действовали как наши персонажи: пытались выжить.

Исполнитель главной роли Харди согласился со словами партнерши по фильму.


"В какой-то степени я попробовал прыгнуть выше своей головы. К тому же то давление, которое оказывали на нас, иногда казалось невыносимым, — признался актер. — Не спорю, что, возможно, ей было бы проще работать с более опытным партнером. Но такое невозможно изобразить. Хочется верить, что теперь, когда я стал старше и уродливее, я устроил бы Шарлиз".

Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе. Так, Роузи Хантингтон-Уайтли (Анкхарат) рассказала, что они не могли поладить из-за "совершенно разных подходов к работе". По словам Зои Кравиц (Тост), инициатором конфликтов часто был Том, который мог сорваться даже на режиссера.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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