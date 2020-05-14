Школам России рекомендовано отказаться от общих перемен

Анастасия Иванова

Общие перемены в школах России могут уйти в прошлое. На этом настаивает Роспотребнадзор, который дал свои рекомендации по открытию образовательных учреждений в условиях угрозы распространения коронавируса.

В качестве одного из пунктов значатся рекомендации об исключении «общения обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок». Кроме того, рекомендовано пересмотреть режим работы организаций, в т. ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).

Перед открытием школ сотрудникам нужно будет провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а за каждым классом закрепить отдельное помещение.

Ранее Минпросвещения рекомендовало соблюдать в школах дистанцию не менее 1,5 метра как между учениками, так и педагогами.