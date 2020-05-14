Сибирский школьник изобрел "умный стул" для поддержания правильной осанки

Вадим Карасев

Школьник Никита Ильтяков из Новосибирска изобрел "умный стул", который должен помочь учащимся держать правильную осанку во время уроков. О своем устройстве он рассказал проекту "Гордость России".

Прибор контролирует осанку пользователя в реальном времени, оповещая о нарушении вибрацией.

Изменения положения тела фиксируются на протяжении всего учебного процесса, информация записывается на SD-карту и при подключении устройства к интернету выгружается на сервер. Родители ребенка или учитель в специальном приложении могут посмотреть, какие основные точки нарушены, и понять, как исправить осанку.

Следующим этапом проекта станет разработка приложения для учителя, с помощью которого он может контролировать осанку всех подопечных и по этим данным судить, скучно им или нет, корректируя форму подачу материала.

Идею создания устройства для контроля осанки невольно подсказали Никите родители своими просьбами выпрямить спину. Изучив данные по Новосибирской области, юный изобретатель узнал, что проблема крайне актуальна: более 70% местных школьников имеют нарушения осанки и рискуют в будущем заработать болезни спины и нервной системы. Осуществить задуманное помог отец-инженер: он занялся производством корпусов для устройства, а сам Никита взял на себя программирование и выпуск электрических схем.



В процессе работы изобретатель усовершенствовал устройство, применив в нем акустическую эхолокацию. Благодаря этому прибор стал более точным и начал функционировать дистанционно — пользователю не нужно к нему прислоняться. Решено также было отказаться от блока с экраном в пользу передачи данных на любой гаджет по сети. В ближайшее время Ильтяков собирается запустить тестирование пяти приборов в своей школе, по его итогам уже будет думать о перспективах проекта.

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