Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сибирский школьник изобрел "умный стул" для поддержания правильной осанки

Сибирский школьник изобрел "умный стул" для поддержания правильной осанки

Школьник Никита Ильтяков из Новосибирска изобрел "умный стул", который должен помочь учащимся держать правильную осанку во время уроков. О своем устройстве он рассказал проекту "Гордость России".

Прибор контролирует осанку пользователя в реальном времени, оповещая о нарушении вибрацией.

Изменения положения тела фиксируются на протяжении всего учебного процесса, информация записывается на SD-карту и при подключении устройства к интернету выгружается на сервер. Родители ребенка или учитель в специальном приложении могут посмотреть, какие основные точки нарушены, и понять, как исправить осанку.

Следующим этапом проекта станет разработка приложения для учителя, с помощью которого он может контролировать осанку всех подопечных и по этим данным судить, скучно им или нет, корректируя форму подачу материала.

Идею создания устройства для контроля осанки невольно подсказали Никите родители своими просьбами выпрямить спину. Изучив данные по Новосибирской области, юный изобретатель узнал, что проблема крайне актуальна: более 70% местных школьников имеют нарушения осанки и рискуют в будущем заработать болезни спины и нервной системы. Осуществить задуманное помог отец-инженер: он занялся производством корпусов для устройства, а сам Никита взял на себя программирование и выпуск электрических схем.

В процессе работы изобретатель усовершенствовал устройство, применив в нем акустическую эхолокацию. Благодаря этому прибор стал более точным и начал функционировать дистанционно — пользователю не нужно к нему прислоняться. Решено также было отказаться от блока с экраном в пользу передачи данных на любой гаджет по сети. В ближайшее время Ильтяков собирается запустить тестирование пяти приборов в своей школе, по его итогам уже будет думать о перспективах проекта.

1/2
2/2
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России
NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
В России выделили 4,8 млрд рублей на выплаты медикам из-за Covid-19
В России выделили 4,8 млрд рублей на выплаты медикам из-за Covid-19
В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти
В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя
Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"
Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"
Сибирский школьник изобрел "умный стул" для поддержания правильной осанки
Сибирский школьник изобрел "умный стул" для поддержания правильной
В российских школах задумали отменить общие перемены
В российских школах задумали отменить общие перемены
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Еще по теме

Как сохранить правильную осанку
Астраханский школьник изобрел прибор для контроля за подстанциями
Украинцы создали уникальное приспособление для идеальной осанки
Неровные зубы способны ухудшить осанку и равновесие