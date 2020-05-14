СК расследует, кто выложил в «Бессмертный полк-онлайн» фото Гитлера

Лидия Мартынова

В России возбуждены уголовные дела по фактам размещения на сайтах движения «Бессмертный полк- онлайн» фотографий Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников во время проведения виртуальной акции по увековечиванию памяти о погибших в Великой Отечественной войны и ее участниках. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — отметила она.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные лица с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В.М.

Кроме того, не позднее 3 мая текущего года неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

«По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала», — пояснила Петренко.

По ее словам, в настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

«Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции», — заключила официальный представитель ведомства.

ИА Newstes ранее сообщало, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова констатировала, что более 300 тыс. анкет с фотографиями были заблокированы в ходе отслеживания загрузки документов в рамках акции «Бессмертный полк-онлайн», среди них были фото нацистских офицеров и герои мультфильмов. С помощью программ для редактирования фотографий офицеров нацисткой Германии переодевали в советскую форму. Выявлять такие фотографии помогали профессиональные историки.





