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Скандального застройщика отправили под домашний арест

Скандального застройщика отправили под домашний арест

Бывшего главу «Укрбуда» Максима Микитася, который проходит по делу о завладении имуществом Нацгвардии, Высший анктикорупцийний суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олесю Чемерис. Также сообщается, что прокурор САП просил содержания под стражей с альтернативой в виде залога — 100 млн гривен. Суд удовлетворил ходатайство прокурора частично.

Так, Максима Микитася обязали находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля 2020 года, а также прибывать в суд и к следователю по первому вызову, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по этому делу, сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Также отмечается, что ранее застройщик нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом, встретившись с двумя свидетелями, проходящими по данному делу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства 30 млн гривен залога Максима Микитася.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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