Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сколько раз в день нужно обниматься для укрепления биоэнергетики

Сколько раз в день нужно обниматься для укрепления биоэнергетики

Говорят, что объятия оказывают благотворное влияние на людей. Эксперты в области биоэнергетики подтверждают, что любому человеку необходимо обниматься каждый день.

Биополе человека очень уязвимо. Существует как минимум семь вещей в доме, которые разрушают вашу жизненную энергию. Помимо них, данным свойством могут обладать многие окружающие люди, которые также забирают ваши силы. Вы и сами порой вредите своей ауре, прокручивая в своей голове пессимистичные мысли и образы. Несмотря на это, перечеркнуть все плохое можно, просто обняв кого-то.


Мнение науки

Действительно, объятия могут быть невероятно полезными для человека. Исследования показали, что в ходе этого простого процесса выделяется гормон счастья — дофамин. При этом сильно падает уровень кортизола — гормона стресса. Объятия повышают уровень окситоцина — гормона любви, который заставляет нас привыкать к человеку.

Согласно исследованиям, чтобы объятия были действенными, нужно быть знакомым с человеком не менее 15 минут. Именно столько времени требуется для того, чтобы хоть немного узнать человека и создать с ним легкую эмоциональную связь.

Объятия будут крайне важны для тех, кто старается найти свою любовь и испытывает проблемы с самооценкой. Ученые уверены, что объятия помогают повышать самооценку и веру в себя. Когда мы обнимаемся, мы чувствуем, что достойны любви, а это очень важно для одиноких и замкнутых людей.


Объятия и биоэнергетика

Когда мы обнимаемся с близким человеком или с кем-то, кто нам нравится, мы обмениваемся положительной энергетикой, потому что находимся очень близко друг к другу. Именно поэтому нам так хорошо и спокойно, когда друг, вторая половинка или родственник обнимают нас.

Объятия помогают продемонстрировать человеку свои хорошие намерения и доказать свою любовь. Они сближают нас и дают нам силы для движения вперед. Когда все плохо, самый близкий человек может обнять вас и силой любви и душевного тепла отогнать ваши страхи и неуверенность. Если вам плохо на душе или вы переживаете по какому-то поводу, попробуйте обняться. Это простое действие успокаивает и нормализует токи энергии, укрепляет биополе, раскрывает чакры, помогает бороться со стрессами и страхами.

Сколько раз в день нужно обниматься

Для начала стоит отметить, что вы можете не обниматься некоторое время вообще, но с каждым днем вы будете терять свою жизненную силу и энергию. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обниматься хотя бы раз в день. Лучше делать это дважды — утром и вечером перед сном. Утром вы заряжаетесь силами и энергией, а вечерние объятия помогают отпустить негатив и очистить сознание от накопившегося за день мусора.

У ученых, проводивших тщательные исследования, немного иное мнение на этот счет. Они считают, что для поддержания нормального гормонального фона желательно обниматься до четыре раза в день. Это минимум, необходимый нашему телу. В идеале довести это число до 12 раз в день. В таком случае будут отмечаться сильный личностный рост и повышение удачи в делах.


Что делать, если вы одиноки

Бывает так, что в определенный период вашей жизни обниматься просто не с кем. В таком случае полезно иметь домашнее животное, которое можно обнять. Собака в этом плане будет идеальным вариантом, потому что эти животные очень любят своих хозяев. Объятия с вашим четвероногим другом могут с легкостью заменить объятия с человеком.

Очень полезно обнимать людей, которые с вами работают. Можно попросить обнять вас кого-то из коллектива. Не думайте, что вы одни нуждаетесь в объятиях: любой человек любит чувствовать чужое тепло и доброту.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Блогер Гоблин поддержал BadComedian и назвал помоями фильм «На Париж»
Блогер Гоблин поддержал BadComedian и назвал помоями фильм «На Париж»
Борис Токарев объяснил, почему у них с женой долго не было детей
Борис Токарев объяснил, почему у них с женой долго не было детей
Убыток Центробанка превысил триллион рублей
Убыток Центробанка превысил триллион рублей
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха
Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых
Bloomberg: в США мясо стало продуктом для богатых
В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью
В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью
СК расследует, кто выложил в «Бессмертный полк-онлайн» фото Гитлера
СК расследует, кто выложил в «Бессмертный полк-онлайн» фото Гитлера
Сколько раз в день нужно обниматься для укрепления биоэнергетики
Сколько раз в день нужно обниматься для укрепления биоэнергетики
"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова после инсульта
"Правая сторона тела отказала": Маршал о состоянии Николая Носкова
Стало известно о планах Китая отомстить США за санкции
Стало известно о планах Китая отомстить США за санкции
РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов
РЖД вновь увеличили до 90 суток срок продажи билетов на ряд поездов

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через

Еще по теме

Американский учёный назвал 4 приятных способа продления жизни
21 января 2018 года Международный день объятий: что это за праздник и как его нужно отмечать, поздравления, традиции празднования, история возникновения
Ученые рассказали, почему важны объятия в браке
Объятия делают лучше здоровье — ученые