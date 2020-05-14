Сколько раз в день нужно обниматься для укрепления биоэнергетики

Вадим Карасев

Говорят, что объятия оказывают благотворное влияние на людей. Эксперты в области биоэнергетики подтверждают, что любому человеку необходимо обниматься каждый день.

Биополе человека очень уязвимо. Существует как минимум семь вещей в доме, которые разрушают вашу жизненную энергию. Помимо них, данным свойством могут обладать многие окружающие люди, которые также забирают ваши силы. Вы и сами порой вредите своей ауре, прокручивая в своей голове пессимистичные мысли и образы. Несмотря на это, перечеркнуть все плохое можно, просто обняв кого-то.

Мнение науки

Действительно, объятия могут быть невероятно полезными для человека. Исследования показали, что в ходе этого простого процесса выделяется гормон счастья — дофамин. При этом сильно падает уровень кортизола — гормона стресса. Объятия повышают уровень окситоцина — гормона любви, который заставляет нас привыкать к человеку.

Согласно исследованиям, чтобы объятия были действенными, нужно быть знакомым с человеком не менее 15 минут. Именно столько времени требуется для того, чтобы хоть немного узнать человека и создать с ним легкую эмоциональную связь.

Объятия будут крайне важны для тех, кто старается найти свою любовь и испытывает проблемы с самооценкой. Ученые уверены, что объятия помогают повышать самооценку и веру в себя. Когда мы обнимаемся, мы чувствуем, что достойны любви, а это очень важно для одиноких и замкнутых людей.

Объятия и биоэнергетика

Когда мы обнимаемся с близким человеком или с кем-то, кто нам нравится, мы обмениваемся положительной энергетикой, потому что находимся очень близко друг к другу. Именно поэтому нам так хорошо и спокойно, когда друг, вторая половинка или родственник обнимают нас.

Объятия помогают продемонстрировать человеку свои хорошие намерения и доказать свою любовь. Они сближают нас и дают нам силы для движения вперед. Когда все плохо, самый близкий человек может обнять вас и силой любви и душевного тепла отогнать ваши страхи и неуверенность. Если вам плохо на душе или вы переживаете по какому-то поводу, попробуйте обняться. Это простое действие успокаивает и нормализует токи энергии, укрепляет биополе, раскрывает чакры, помогает бороться со стрессами и страхами.

Сколько раз в день нужно обниматься

Для начала стоит отметить, что вы можете не обниматься некоторое время вообще, но с каждым днем вы будете терять свою жизненную силу и энергию. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обниматься хотя бы раз в день. Лучше делать это дважды — утром и вечером перед сном. Утром вы заряжаетесь силами и энергией, а вечерние объятия помогают отпустить негатив и очистить сознание от накопившегося за день мусора.

У ученых, проводивших тщательные исследования, немного иное мнение на этот счет. Они считают, что для поддержания нормального гормонального фона желательно обниматься до четыре раза в день. Это минимум, необходимый нашему телу. В идеале довести это число до 12 раз в день. В таком случае будут отмечаться сильный личностный рост и повышение удачи в делах.

Что делать, если вы одиноки

Бывает так, что в определенный период вашей жизни обниматься просто не с кем. В таком случае полезно иметь домашнее животное, которое можно обнять. Собака в этом плане будет идеальным вариантом, потому что эти животные очень любят своих хозяев. Объятия с вашим четвероногим другом могут с легкостью заменить объятия с человеком.

Очень полезно обнимать людей, которые с вами работают. Можно попросить обнять вас кого-то из коллектива. Не думайте, что вы одни нуждаетесь в объятиях: любой человек любит чувствовать чужое тепло и доброту.