Следователи проводят проверку на заводе — производителе загоревшихся аппаратов ИВЛ

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, входящем в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации «Ростех», сообщает в четверг РИА «Новости».

На заводе работает несколько групп следователей, они проверяют документы на аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» в рамках расследования причин возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным данным, именно ИВЛ этой марки стали причиной возгорания в реанимационных отделениях двух больниц.

По оценке СМИ, по итогам проверки следователи могут возбудить дело по статье 238 Уголовного кодекса (производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

9 и 12 мая в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных COVID-19, произошли пожары. В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять больных. Возбуждены уголовные дела по статье 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила использование в стране аппаратов этой марки. «Парламентская газета» ранее также сообщала, что власти США решили изъять со складов и не использовать ранее поставленные РФ аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» до выяснения причин возгорания в российских больницах.