Снова более 70 зараженных: на Буковине подтвердили 2,5 тысячи случаев COVID-19

Анастасия Иванова

В Черновицкой области, где начал действовать адаптивный карантин, в течение суток, 13 мая, официально подтверждены еще 72 случая заражения COVID-19.

Всего в области подтвердили 2516 случаев инфицирования.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

«На Буковине сегодня, 13 мая, официально подтверждено еще 72 случая заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2516 человек», — сказал глава исполнительной власти области.

Также чиновник отметил, что 36 человек выздоровели в этот день от коронавирусной болезни — результаты тестирования дважды показали у них отрицательный результат.

При этом общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине — 94, выздоровели 465 жителей области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 13 мая, в Украине подтверждены 16 425 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 439 случаев с летальным исходом и 3716 случаев выздоровления пациентов.