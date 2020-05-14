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Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет

Создатели "Аватара 2" опубликовали новый кадр со съемок с Кейт Уинслет
В официальном твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона. Его успели сделать до того, как кинопроизводство проекта приостановили из-за вспышки коронавируса, сообщает Independent.

На снимке, сделанном в Новой Зеландии, в огромном бассейне (его создали специально для съемок сиквела) позируют звезды из первого фильма Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Кейт Уинслет и Клифф Кертис, которые появятся в сиквеле.


рассказывал, что Кейт Уинслет, которая скорее всего сыграет представительницу морского народа, приходилось задерживать дыхание на семь минут. По его словам, актриса справилась с этой непростой задачей прекрасно.

Ранее создатели картины объяснили, что слой белого цвета, который находится на поверхности, состоит из пенопластовых шариков. Они не пропускают свет и не мешают съемке под водой.


На прошлой неделе правительство Новой Зеландии одобрило возобновление кинопроизводства в стране. Местная кинокомиссия подтвердила, что сейчас в стране снимать "безопасно". Поэтому потенциально в ближайшее время Джеймс Кэмерон сможет приступить к съемкам .

По информации DailyMail, режиссер пока не знает точно, когда прилетит в страну, но надеется, что даты выпуска фильмов не сдвинутся из-за этого перерыва (выход "Аватара 2" запланирован на декабрь 2021 года, а "Аватара 3" на 2023 год).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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