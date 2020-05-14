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«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына

«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына
Семь лет назад звезды впервые стали родителями — в одной из клиник Майами у них родился сын Роберт. Довольно долго Павел Воля и Ляйсан Утяшева не показывали наследника широкой публике. Зато сегодня они порадовали фанатов архивными кадрами с его участием.

На видео, опубликованном в Instagram Павла и Ляйсан, можно увидеть, каким Роберт был буквально с момента своего появления на свет. Звездные мама и папа сопроводили этот трогательный ролик нежными пожеланиями.

«Наш уже взрослый семилетний сын, наш еще такой маленький, наивный, добрый, очень трогательный малыш! Чемпион по справедливости и борьбе за нее. Самый честный! Упорный! Трудолюбивый! Очень обаятельный (девочки, готовьтесь!). Очень громкий! Наш колокольчик! Нет, уже колокол. Беги быстрее ветра, как ты можешь. Бери любые смелые идеи, как ты любишь. И мечтай. Не забывай никогда мечтать. У мамы слезы сегодня весь день (слезы счастья, радости и безграничной любви). Папа старается скрывать и важничает», — говорится в публикации.

Не забыла пара перечислить таланты своего наследника, отметив, что очень гордится им.

«Твой музыкальный вкус и взгляды на жизнь не по годам взрослые. Но пусть сохранится эта детская ямочка на щечке и озорные глазки. Живи, люби, беги, учись, дружи, но главное — будь счастлив. Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. Когда ты, может быть через несколько лет, найдешь это поздравление в Интернете — знай, что музыку ты выбрал сам. С днем рождения, Роберт! Ура!» — резюмировали супруги.

К слову, день рождения Роберт отметил в домашней обстановке. Для праздника Утяшева выбрала черное вечернее платье, подчеркивающее ее изящный силуэт. Воля с юмором подошел к выбору наряда, перевоплотившись в лакея. Виновник торжества в свою очередь разбирал подарки вместе с сестрой Софией, которой 6 мая исполнилось пять лет.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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