Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
США будут добиваться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран в случае, если в Совете Безопасности ООН будет наложено вето на подготовленную резолюцию, говорится в статье спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, опубликованной в газете Wall Street Journal.

Ранее Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России
NYT не видит оснований для опровержения данных по смертям в России
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
В России выделили 4,8 млрд рублей на выплаты медикам из-за Covid-19
В России выделили 4,8 млрд рублей на выплаты медикам из-за Covid-19
В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти
В ГД предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя
Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"
Кейт Бланшетт появится в финальной серии "Симпсонов"
Сибирский школьник изобрел "умный стул" для поддержания правильной осанки
Сибирский школьник изобрел "умный стул" для поддержания правильной
В российских школах задумали отменить общие перемены
В российских школах задумали отменить общие перемены
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник
Планов по укрупнению ряда регионов России нет — источник

Топ на сегодня

Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Instagram удалил аккаунт Кадырова
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Еще по теме

Рябков: продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана быть не может
Речи нет. В РФ оценили желание США продлить эмбарго против Ирана
МИД России: Продления оружейного эмбарго в отношении Ирана не будет
Совбез ООН принял российскую резолюцию по Йемену