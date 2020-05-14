США будут добиваться продления оружейного эмбарго против Ирана

Влада Некрасова

США будут добиваться продления эмбарго на поставки вооружения в Иран в случае, если в Совете Безопасности ООН будет наложено вето на подготовленную резолюцию, говорится в статье спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, опубликованной в газете Wall Street Journal.

Ранее Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США.