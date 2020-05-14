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Стало известно о планах Китая отомстить США за санкции

Стало известно о планах Китая отомстить США за санкцииФото: Tyrone Siu / Reuters

Китай планирует отомстить США в случае введения против него санкций из-за причастности к распространению коронавируса. Об этом стало известно из публикации китайской газеты Global Times.

Отмечается, что Пекин очень недоволен намерениями Вашингтона ввести ограничительные меры. По мнению анонимных аналитиков, Китай в таком случае ответит не символически, а примет «болезненные контрмеры». В частности, под санкции попадут как минимум четыре члена Конгресса США и две организации. В списке, скорее всего, также окажется генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал иск к Китаю.

Ранее президент США Дональд Трамп счел возможным введение санкций против Китая за отказ расследовать причины распространения коронавируса. Говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, Трамп заявил журналистам, что без сомнений рассмотрит проект закона. Для того чтобы документ попал на подпись к президенту, требуется получить одобрение в обеих палатах Конгресса США.

Перед этим Грэм внес на рассмотрение проект закона, позволяющего ввести санкции против КНР. Документ предусматривает запрет на въезд в США для граждан Китая, замораживание их американских активов, а также запрет на выдачу кредитов китайскому бизнесу.

В марте Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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