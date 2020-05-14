Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти

Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти

Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти

Верховный суд Литвы отклонил жалобу белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на решения судов предыдущих инстанций по делу о компенсации $ 84 млн за нефть, слитую из литовского участка нефтепровода. Решение принято еще 7 мая, его причины не называются, сообщает RuBaltic.ru.

Иск был подан бывшим оператором северной ветки нефтепровода «Дружба» в Белоруссии — ОАО «Полоцктранснефть Дружба». В конце прошлого года компанию присоединили к ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Согласно материалам дела, принадлежащий Белоруссии участок трубопровода «Дружба» в Литве закрыли летом 2006 года. В 2015 году компания Orlen Lietuva, проводя ремонт, без согласования с белорусской стороной выкачала из трубопровода сырье «в целях защиты окружающей среды».

В апреле текущего года апелляционный суд Литвы отказался удовлетворить апелляцию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на решение Шяуляйского окружного суда за март 2018 года, который посчитал, что в собственность Литвы перешли не только находящиеся на территории республики части магистрального нефтепровода, но и технологическая нефть в них.

Между тем, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» намерено направить повторную апелляцию в Верховный суд Литвы. По словам пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, решение суда белорусской стороне не представляется «окончательным и бесповоротным». Кроме того, по законам Литвы в апелляционную инстанцию обращаться можно многократно.

В 2006 году нефтепровод «Дружба» был закрыт Россией после того, как нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе приобрел концерн Orlen — из-за многочисленных неисправностей. Однако, в Литве считают, что это решение было принято по политическим мотивам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Над Россией нависла угроза цепных банкротств
Над Россией нависла угроза цепных банкротств
Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август
Дягилевский фестиваль-2020 предварительно запланирован на август
Количество погибших при нападении на роддом в Кабуле возросло до 24 человек
Количество погибших при нападении на роддом в Кабуле возросло до 24
Трамп призвал Обаму дать показания о «крупнейшем политическом преступлении»
Трамп призвал Обаму дать показания о «крупнейшем политическом
Мастурбирующая клиентка заставила IKEA пересмотреть политику безопасности
Мастурбирующая клиентка заставила IKEA пересмотреть политику
Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти
Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отреагировала на обвинения Тарасовой
"Что-то с мозгами слетело": Роднина жестко отреагировала на обвинения
Девушка сына Кристины Орбакайте поздравила его с 22-летием и опубликовала их новые совместные фото
Девушка сына Кристины Орбакайте поздравила его с 22-летием и
Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой
Первая жена Марата Башарова требует извинений от Екатерины Архаровой
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом Саркози
Мэри-Кейт Олсен потребовала срочного развода с братом Саркози

Топ на сегодня

МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в России
МИД отказался лишить аккредитации издания за статьи о коронавирусе в
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке

Еще по теме

Белоруссия повысила тарифы на транзит нефти из РФ
Белоруссия вернула на территорию РФ 450 тыс. тонн "грязной" нефти
Белоруссия создаст точку контроля количества и качества нефти на западной границе
Минск отчитался о досрочном вытеснении «грязной» нефти