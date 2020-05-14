Суд Литвы не принял жалобу Белоруссии о слитой из «Дружбы» нефти

Алексей Вольцев

Верховный суд Литвы отклонил жалобу белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на решения судов предыдущих инстанций по делу о компенсации $ 84 млн за нефть, слитую из литовского участка нефтепровода. Решение принято еще 7 мая, его причины не называются, сообщает RuBaltic.ru.

Иск был подан бывшим оператором северной ветки нефтепровода «Дружба» в Белоруссии — ОАО «Полоцктранснефть Дружба». В конце прошлого года компанию присоединили к ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Согласно материалам дела, принадлежащий Белоруссии участок трубопровода «Дружба» в Литве закрыли летом 2006 года. В 2015 году компания Orlen Lietuva, проводя ремонт, без согласования с белорусской стороной выкачала из трубопровода сырье «в целях защиты окружающей среды».

В апреле текущего года апелляционный суд Литвы отказался удовлетворить апелляцию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на решение Шяуляйского окружного суда за март 2018 года, который посчитал, что в собственность Литвы перешли не только находящиеся на территории республики части магистрального нефтепровода, но и технологическая нефть в них.

Между тем, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» намерено направить повторную апелляцию в Верховный суд Литвы. По словам пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, решение суда белорусской стороне не представляется «окончательным и бесповоротным». Кроме того, по законам Литвы в апелляционную инстанцию обращаться можно многократно.

В 2006 году нефтепровод «Дружба» был закрыт Россией после того, как нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе приобрел концерн Orlen — из-за многочисленных неисправностей. Однако, в Литве считают, что это решение было принято по политическим мотивам.