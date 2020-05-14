Светлана Рожкова, борющаяся с циррозом печени, рассказала о текущем состоянии

Лидия Мартынова

Два года назад врачи диагностировали у артистки аутоиммунное заболевание — билиарный цирроз печени. Тогда медики считали, что звездной пациентке осталось жить всего полтора года. Светлана Рожкова не впала в депрессию, а стала отчаянно бороться за свое здоровье.

Сегодня Светлана Анатольевна признается, что чувствует себя прекрасно. В этом ей помогает не только юмор, ставший делом ее жизни, но и забота о себе любимой.

«Вы знаете, я так уработалась до карантина, что даже не знаю, к чему бы это все привело, если бы не ушла на самоизоляцию. Сейчас я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно. Наверное, поэтому мне теперь дают хорошие прогнозы. Недавно мне сделали экспертное УЗИ, которое проводится каждые полгода и, как ни странно, состояние самой печени идет не в минус, а даже чуть-чуть в плюс. Врачи написали, что у меня слабая положительная динамика. Это очень радует!» — 55-летняя артистка порадовала хорошими новостями.

Сейчас Рожкова проживает в загородном доме, и как другие жители страны, соблюдает режим самоизоляции.

«Этот вирус очень непредсказуемый. У моей дочери есть знакомая семья. Муж, который до этого был абсолютно здоров, переболел коронавирусом в тяжелой форме, а жена, страдающая бронхиальной астмой, этот вирус даже не подцепила, хотя находилась с супругом в одном помещении,— посетовала звезда «Аншлага». — Так что COVID-19 в каждом организме по-разному себя ведет! Я не хочу проверять это на себе, поэтому лучше поберегусь. Из дома никуда не выхожу, мы никого не принимаем. Конечно, как и все нормальные люди, скучаю по друзьям и по нормальному общению не по Skype. Но что делать, надо потерпеть!»

Светлане Анатольевне, привыкшей к активному образу жизни и череде нескончаемых съемок, приходится тяжело сидеть на одном месте, но она старается с пользой проводить время. Благо, огород под боком. Одним садом дело не ограничивается — Рожкова стала пробовать себя в качестве блогера.

«Я в этом направлении хочу развиваться. С помощью вайнов я не просто хочу привлечь аудиторию к себе, но и развлечь тех подписчиков, которые у меня уже есть. Считаю, что это мое волонтерство, потому что люди сидят дома, им грустно и скучно, а я стараюсь им подарить улыбки, радость и какое-то общение. Так что вайны будут и дальше», — поделилась юмористка в разговоре с «Собеседником».

Фото: Instagram