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Сын Бари Алибасова: «Если с Лидией Николаевной что-то произойдет, в этом будет виновата Ольга»

Сын Бари Алибасова: «Если с Лидией Николаевной что-то произойдет, в этом будет виновата Ольга»
Квартира вдовы известного актера и писателя была переписана на водителя Бари Алибасова — Сергея Моцаря, что вызвало скандал с участием родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ее дочь Ольгу не устраивает такой расклад. Женщина сама претендовала на это жилье.

сын Бари Алибасова посвящен в дела отца. По его словам, Ольга ничуть не заботится о матери, и реальную помощь ей оказывает именно сергей моцарь. «Пока не приехала Ольга и не поселилась у нее, за Лидией ухаживал Серега Моцарь, отцовский помощник. Привозил еду, причем на папины деньги. Он и за ним тоже приглядывает. Это единственный человек, которому я доверяю и на которого можно записать квартиру — он с ней никуда не свалит, не исчезнет. Поэтому мы переоформили недвижимость на Моцаря. Не понимаю, какие к отцу могут быть претензии», — возмущается Алибасов-младший. 

Ольга хочет настроить мать против Алибасова и Моцаря. По словам Бари Бариевича, женщина сознательно наносит вред здоровью матери: при ее сахарном диабете дает шоколадные конфеты. Также младшая дочь актрисы распоряжается деньгами с ее счетов и всячески препятствует визитам Алибасова. Напомним, что супруги живут сейчас на две квартиры. 

«Учитывая это все, мы хотим сказать, что если с Лидией Николаевной что-то произойдет, случится какой-нибудь приступ или ухудшится здоровье, в этом виновата будет ее милая дочка Ольга, которая каждый вечер рассказывает о том, какой мой папа козел, поскольку не может отдать ей ее долю. Ольга каждый день ее на эту тему пилит. А та в свои почти 82 года вторит: «Да-да-да». Это же ее дочь, она с ней живет. Поэтому отец теперь редко к ней приезжает, так как не хочет даже близко видеть Ольгу — она перешла уже все границы уважения, не только к мужу своей матери, а, в принципе, к человеку», — отметил сын Алибасова.

Напомним, что Бари Каримович задумал переписать квартиру жены на помощника как временную меру. Так как Моцарю будет сподручнее следить за недвижимостью и оплачивать все счета. Федосеева-Шукшина хочет, чтобы в будущем жилье досталось младшим детям Маши — близнецам Фоме и Фоке. 

«А если с ней что-то случится, — в любом случае этот момент когда-нибудь придет, то у меня есть мысль переписать эту квартиру на Фоку и Фому. Ну или распределить ее между теми людьми, кто реально ухаживал все это время за Лидией Николаевной. Исключая, конечно, Ольгу, которая очень некрасиво себя повела и сильно сократила дни счастливой жизни матери вместе с моим отцом. Потому что каждый стресс — это удар по здоровью. Я просто в шоке: как из-за какой-то квартиры можно ускорять приближение кончины своей мамы», — добавил сын Алибасова. 

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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