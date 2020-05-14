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The New York Times оценила достоверность данных в статье о коронавирусе в России

The New York Times оценила достоверность данных в статье о коронавирусе в РоссииФото: Julio Cortez / AP

Американская газета The New York Times оценила достоверность данных в своей статье о коронавирусе в России. Вице-президент по коммуникациям издания Даниэль Роадс объяснила позицию газеты «Интерфаксу».

Роадс подчеркнула, что The New York Times уверена в точности своего материала. По ее словам, он основан на данных официального государственного ведомства и интервью с экспертами государственных институтов. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — заключила она.

Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом в ВОЗ заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности.

Российские дипломаты объявили материалы фейком и антироссийской пропагандой, а также указали на нарушение принципов журналистики: их авторы не привели точку зрения российской стороны. В связи с ситуацией Россия обратится в ООН к представителю ОБСЕ по свободе СМИ, однако лишать издания аккредитации пока не будет.

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По материалам: lenta.ru

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