Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов

Анастасия Иванова

Инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского о сокращении количества депутатов противоречит Конституции и регламенту работы Госдумы. Об этом в беседе с НСН заявил вице-спикер парламента Петр Толстой.

Ранее Жириновский выступил с предложением вдвое сократить число депутатов по всей стране. По его мнению, эта мера позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.





"Каждый избранный депутат, которому избиратели доверили представлять их волю, голосует сам за себя. Поэтому все разговоры, что кто-то за кого-то будет нажимать кнопки, сократить количество депутатов — это все фантазии", — отметил Толстой.

По его словам, сокращение количества мест в российском парламенте бессмысленно.





"Это конституционная норма. У нас существует закон о выборах, существуют избирательные округа. То есть захотел — сократил, захотел — увеличил, так не бывает. У нас огромная страна, депутаты представляют разные регионы. К этому вопросу невозможно подойти с простыми, популистскими решениями", — заключил парламентарий.

Толстой подчеркнул, что дистанционная форма работы Госдумы невозможна, поскольку депутаты должны выполнять свою работу, чтобы меры по преодолению эпидемии коронавируса были эффективны.

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