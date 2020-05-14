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Торт со сливками и клубникой и общение с родными: как прошел день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри

Торт со сливками и клубникой и общение с родными: как прошел день рождения сына Меган Маркл и принца Гарри

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри отметили первый день рождения сына еще неделю назад, однако в прессе продолжают появляться подробности праздничной вечеринки по этому случаю. Так, на днях инсайдер рассказал, как именно Меган и Гарри готовились к торжеству. По его словам, герцогиня в этот день отвечала за сладкий стол, а ее супруг надувал для сына разноцветные шары.

Меган сама испекла торт со сливками и свежей клубникой, а Гарри помогал подготовиться к вечеринке, надувая для сына шары. Потом они пообщались по видеосвязи с крестными малыша, родственниками и друзьями. Это был простой, но невероятно радостный для семьи день,

— рассказал аноним в беседе с изданием People.


Меган Маркл с сыном Арчи

Напомним, что в день рождения сына Меган Маркл поделилась новым видео с ним — на нем она читает малышу Арчи детскую книгу. Ролик появился на официальной странице в инстаграме некоммерческой организации Save The Children UK.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию подписчиков: одни умилялись видео с малышом и благодарили Меган за помощь благотворительной организации (отдельное спасибо за это Маркл сказала Дженнифер Гарнер!), а другие раскритиковали поведение герцогини, назвав ее раздраженной и неестественной. Например, по мнению американской писательницы Эмили Гиффин, на видео Меган лишь "играет роль матери".

Недавно также выяснилось, в каком именно доме пара отметила первый день рождения сына Арчи. По слухам, сейчас Меган и Гарри снимают особняк известного голливудского продюсера Тайлера Перри стоимостью 18 миллионов долларов. Дом расположен на вершине холма в эксклюзивном охраняемом комплексе Beverly Ridge Estates и имеет восемь спален и 12 ванных комнат. Меган и Гарри тщательно следят за конфиденциальностью и безопасностью, так что дом находится за двойными воротами, а за его территорией круглосуточно следит служба охраны.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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