Трамп призвал Обаму дать показания о «крупнейшем политическом преступлении»

Вадим Карасев

Дональд Трамп и Барак ОбамаФото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился с просьбой к сенату Конгресса США призвать бывшего президента США Барака Обаму к ответственности.

Трамп написал, что если бы он был сенатором или конгрессменом, то в первую очередь вызвал бы своего предшественника для дачи показаний. «Первым человеком, которого я бы назвал, чтобы дать показания о самом крупном политическом преступлении и скандале в истории США, безусловно, является бывший президент Обама. Он знал все», — заявил американский лидер.

Высказывание Трампа связано с появлением данных внутренней переписки ФБР, из которой, по мнению Трампа, следовало, что агенты сознательно пытались вывести его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна на ложные показания. Также появились доказательства слежки представителей администрации Обамы, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, за членами команды Трампа.

«ФБР существует для расследования преступления, но в случае с генерал-лейтенантом Майклом Флинном, похоже, что они могли существовать для его совершения», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани на брифинге.

Ранее в мае закрыли уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Отмечается, что возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера дело было решено прекратить после тщательной проверки фактов.

Флинн сначала признавал себя виновным и был готов к сотрудничеству со следствием, однако затем изменил показания и отказался признавать вину.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку в связи с обвинениями в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, работавшего в то время послом России в США.