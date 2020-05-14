Трамп провозгласил конец эпохи глобализации

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп провозгласил конец эпохи глобализации. Об этом сообщает Reuters.

По мнению американского лидера, вспышка коронавируса показывает, что эра глобализации закончена. Трамп также считает, что теперь «мы должны все делать в США».

Ранее сообщалось, что Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса. . Говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, Трамп заявил журналистам, что без сомнений рассмотрит проект закона.

29 апреля президент США поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Он предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. В Пекине все обвинения решительно отвергли.