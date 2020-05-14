Убыток Центробанка превысил триллион рублей

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2019 году убыток Центробанка России составил 182,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует годовой отчет регулятора, опубликованный на его сайте.

Это уже третий подряд годовой убыток ЦБ. В совокупности за три года объем потерь превысил триллион рублей, однако в 2017-м и 2018-м регулятора потерял значительно больше, чем в прошлом — 435,3 и 434,7 миллиарда рублей соответственно.

В последний раз прибыль Центробанк получал в 2016 году, она составила 43,7 миллиарда рублей. В сообщении отмечается, что такие финансовые показатели связаны со снижением темпов роста экономической активности.

Также указано, что на убыток повлияли масштабные покупки валюты в рамках бюджетного правила «сохранение структурного профицита ликвидности банковского сектора».

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия на фоне эпидемии коронавируса вступила в эпоху отрицательного роста экономики. По итогам второго квартала снижение ВВП может достигнуть восьми процентов.

Накануне об убытках за первый квартал отчитался «Газпром». Компания впервые продемонстрировала отрицательный показатель за этот период, в прошлые годы в январе-марте, когда спрос на газ традиционно выше, она фиксировала максимальную прибыль за год.