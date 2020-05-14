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Учения НАТО Defender Europe 20 будут проведены в усеченном формате в июне

Учения НАТО Defender Europe 20 будут проведены в усеченном формате в июне

Командование американских Сухопутных войск в Европе в своем пресс-релизе сообщило, что сорванные к проведению в апреле—мае 2020 года из-за коронавируса большие учения на восточном фланге НАТО Defender Europe 20 будут перенесены на июнь и проведены в усеченном формате под знаком учений Allied Spirit.

В «модифицированных» учениях на полигоне Дравско-Поморское с 5 по 19 июня примут участие 6 тысяч американских и польских военнослужащих. В программе учений остается форсирование водной преграды.

Очевидно, что в этих учениях непосредственное участие примут военнослужащие одной передислоцированной в Европу из США 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии и одной польской 12-й механизированной бригады.

Американское командование сообщает, что будут приняты все меры предосторожности для обеспечения здоровья военнослужащих, задействованных в учениях, а также для защиты от заражения коронавирусом местного населения.

Кроме того, американское командование войск США в Европе планирует компенсировать выпавшую программу проведением дополнительно нескольких учений, в которых «будут использованы многие из первоначальных учебных целей» Defender Europe 20. Детали этих военных тренировок пока находятся в стадии разработки и могут быть изменены. Эти учения, по замыслу американского командования, должны продемонстрировать «твердую приверженность» США своим обязательствам в рамках НАТО.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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