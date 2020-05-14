Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику

Влада Некрасова

Ударная группа кораблей Шестого флота США покинула Арктику, где проводила учения совместно с британскими кораблями, сообщила в четверг пресс-служба Шестого флота США.

В состав группы, которая вошла в акваторию Баренцева моря 4 мая, входят эсминцы УРО "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат УРО "Кент" ВМС Великобритании. Кроме того, в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135, а также неназванная американская подводная лодка. Они отрабатывали отслеживание подводных лодок.