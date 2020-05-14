Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику

Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
Ударная группа кораблей Шестого флота США покинула Арктику, где проводила учения совместно с британскими кораблями, сообщила в четверг пресс-служба Шестого флота США.

В состав группы, которая вошла в акваторию Баренцева моря 4 мая, входят эсминцы УРО "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат УРО "Кент" ВМС Великобритании. Кроме того, в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135, а также неназванная американская подводная лодка. Они отрабатывали отслеживание подводных лодок.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли Бэтмена
Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса после съемок в «Заражении» 
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса
Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством
Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством
Президент Латвии усомнился в патриотизме отмечающих 9 Мая латышей
Президент Латвии усомнился в патриотизме отмечающих 9 Мая латышей
Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах
Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
Ударная группа кораблей НАТО покинула Арктику
«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына
«Спасибо за самые счастливые 7 лет!» Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
«Новый отсчёт времени»: в честь героев-красноармейцев поляки высадили дубы
«Новый отсчёт времени»: в честь героев-красноармейцев поляки высадили
Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы ветеранам в Грузии
Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы ветеранам в Грузии
Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии «отвратительное порно»
Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии

Топ на сегодня

Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке
Байден опередил Трампа в предвыборной гонке

Еще по теме

Ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море
Экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок ЧФ отрабатывают задачи по предназначению в морских полигонах
На пути к КНДР: атомная подлодка США вошла в Японское море
Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработают поиск подводных лодок в Баренцевом море