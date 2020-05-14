Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?

Влада Некрасова

15 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом № 133/2017 дал старт блокировке ряда российских интернет-ресурсов, в том числе популярных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Действие указа «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» было рассчитано на три года. По истечении этого срока решение оставалось за Владимиром Зеленским — продлевать украинцам запрет на пользование российскими сайтами или же предоставить им свободу выбора. И снова новый президент Украины последовал примеру своего предшественника.

После того, как Порошенко запретил российские сайты в Украине, интернет-провайдерам пришлось закрыть украинцам доступ к таким популярным веб-ресурсам как «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Яндекс», Dr.Web, официальному дистрибьютору 1С на территории Украины и др.

Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов уверял, что инициатором блокировки российских сайтов выступила именно Служба безопасности Украины: российские веб-ресурсы обвиняли в некой «информационной войне», «влиянии на внутриукраинские процессы», а также «распространении пиратского контента».

«Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому с целью воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Но массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно», — в качестве оправдания говорил тогда сам Порошенко.

Однако, кроме «ура-патриотов», большинство украинцев были категорически против данной инициативы. Против блокировки российского контента проводились многочисленные пикеты, митинги. Решение киевских властей закрыть доступ к российским соцсетям и платформам украинцы называли «бездумным», «маразматическим». Ведь если обратиться к статистике, то можно увидеть, что по состоянию на весну 2017 года российские веб-ресурсы регулярно посещали 16 млн украинцев.

Жители Украины, которые смогли создать с нуля и развить свой бизнес именно на российских платформах, в частности, тех же «Одноклассниках» и «Вконтакте» (а таких было немало!), в один день лишись источника доходов. Но тогдашние украинские власти это вовсе не волновало — «мнимая гибридная война» с Россией ставилась Порошенко выше, чем благосостояние своих же граждан.

Украинцы в борьбе с властями были вынуждены использовать различные операции, чтобы обойти блокировку российских веб-ресурсов. И опять же, если снова возвращаться к статистике, то согласно срезу самых популярных сайтов в украинском сегменте интернета, по состоянию на апрель 2018 года (запрет на российские сайты действовал уже почти год!), который обнародовала компания TNS Ukraine, «ВКонтакте», «Яндекс», Mail.ru по-прежнему входили в топ-15, а соцсеть «Одноклассники» заняла 23-е место.

Примечательно, что как только Зеленскому были переданы бразды правления, жители Украины потребовали от него отменить запрет на российские социальные сети. Соответствующая петиция, в которой говорилось об ограничении свободы человека, появилась на сайте президента Украины уже спустя месяц после его инаугурации. Оно и понятно. Ведь сам Зеленский накануне второго тура выборов на президентский пост — в апреле 2019 года — в интервью местным СМИ не одобрил блокировку российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, в случае своей победы он собирался отменить этот запрет, так как, по его мнению, санкции в отношении соцсетей ни к чему не привели — украинцы массово стали пользоваться программами обхода блокировки сайтов.

Однако спустя год Зеленский, как говорят в народе, «переобулся». Вслед за решением Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций в отношении российских веб-ресурсов в Верховной Раде прошло голосование за данное постановление — его поддержали большинство депутатов. Уже сегодня, 14 мая, на сайте президента Украины появился и аналогичный указ Зеленского.

Все опрошенные ИА Newstes не сомневались, что Зеленский, который так критиковал своего предшественника Петра Порошенко, но при этом продолжает его линию, непременно продлит блокировку российских соцсетей и платформ в Украине.

Так, экс-депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов, политик и журналист Елена Бондаренко заявила, что с самого начало было ясно, что и при Зеленском российские сайты останутся под запретом.

«Зеленский верен заветам Петра Порошенко», — пояснила она.

Бондаренко добавила, что не удивилась бы, если в конечном итоге Зеленский еще б и расширил список российских сайтов, которые попали в список «запрещенных». В то же время политик не согласна с тем, что украинцы не могут попасть не те сайты, которыми они хотят пользоваться, и за них делает выбор киевская власть.

«Блокировка российского контента — это пещерная глупость и однозначно нарушение прав и свобод человека», — подытожила она.

Депутат Одесского городского совета, член депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Алексей Еремица и вовсе недоумевает, на каком основании те или иные российские сайты попали в список «запрещенных» для украинцев.

«Есть такой сайт Кинопоиск.ру, где представлен весь мировой кинематограф. Вот этот сайт попал в перечень „запрещенных“. Почему? Я, например, не понимаю. Есть такой сайт ИноСМИ.ру. Там включены переводные статьи всех мировых средств массовой информации. Почему его то запретили в Украине? Понять, почему ряд сайтов запретили для пользования украинцев, невозможно от слова „совсем“», — подчеркнул он.

В то же время Еремица обращает внимание на то, что, хоть Зеленский и активно критиковал Порошенко во время президентской кампании, он продолжает путь своего предшественника. В этой связи одесский депутат подчеркнул, что отмена Зеленским указа о блокировке российских сайтов трехгодичной давности вызвала бы у него сильное удивление.

«У меня такое ощущение, что Зеленский — наследник Петра Алексеевича», — добавил он.

Еремица также не сомневается, что указ о блокировке российского контента непременно ограничивает права украинцев.

«Тут слишком много надуманного. Вот что произошло в плане безопасности нашей страны, что пришлось запретить тот же „Яндекс“. Есть „Яндекс“ или нет „Яндекса“, это обычный поисковик. Но вот я знаю о том, что в „Яндексе“ работали многие украинцы и получали неплохой доход, которого их потом лишили», — подытожил он.

В свою очередь, украинский блогер Серж Розенбаум добавил, что Зеленский уже давно закрепил за собой звание «достойнейшего продолжателя дела Порошенко», поэтому даже надежды на то, что блокировку российских сайтов отменят, у него не было.

«Лично я горячо выступал и по-прежнему выступаю за отмену данного указа Порошенко, потому что считаю его мракобесием, мешающим развитию нашей страны в адекватном направлении. Бабушек лишили их „Одноклассников“, у молодёжи забрали „ВКонтакте“, а лично у меня отняли прекрасный сайт о кинематографе „Кинопоиск“, которому нет и не может быть у нас равных», — подчеркнул он.

В то же время Розенбаум твердо считает, что подобные запреты являются свидетельством ограничения украинцев в их правах.

«Но пока у власти находятся „патриоты-идиоты“, которым больше нечем заняться, наш народ продолжат ограничивать в его правах и возможностях», — резюмировал он.

Эксперты сошлись во мнении, что новый президент Украины решил последовать курсу Порошенко на установление цензуры и подавление свободы слова в Украине. Такие действия будут побуждать «ура-патриотов» все больше и больше ограничивать украинцев в их правах и свободах. Не исключено, что совсем скоро на Украине будет запрещены мысль или слово, идущие вразрез с официальной пропагандой. Жителям Украины могут оставить только ограниченное число «правильных» телеканалов, сайтов, фильмов, книг и песен, которые можно будет смотреть и слушать — все остальное попадет под запрет.

Ведь первые поползновения уже есть. Так, депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Виктория Подгорная предложила заблокировать мессенджер Telegram — якобы через него распространяется сомнительная и преступная информация. Новой власти, как и прежней, проще искать «врага народа» во всем, что их окружает, нежели решать серьезные вопросы и улучшать жизнь и благосостояние собственных граждан.

Артем Бузила

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