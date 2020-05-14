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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Актриса Алла Мещерякова, сыгравшая в фильмах «А зори здесь тихие» и «Ксения, любимая жена Фёдора», умерла в возрасте 77 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 78-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактёр», заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова. <…> Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — говорится в сообщении.

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК. Её дебют состоялся в картине Марка Орлова «Страницы первой любви», свою первую главную роль она сыграла в фильме Динары Асановой «На полустанке». Она также появилась в картинах «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, «Сердце друга» Юрия Григорьева, «Ксения, любимая жена Фёдора» Виталия Мельникова, «Вальс» Виктора Титова, сериале «Бригада» и других.

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По материалам: pnp.ru

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