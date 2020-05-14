В Архангельской области назвали сроки референдума по объединению с НАО

Анастасия Иванова

Референдум по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого округа, врио глав которых подписали в среду меморандум о намерениях это сделать, может пройти уже в сентябре одновременно с выборами губернаторов обоих регионов, сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы ставим перед собой задачу и цель уже проговорить с людьми к сентябрю и совместить это с выборами высших должностных лиц на территории субъектов наших двух регионов. Нам бы хотелось бы быстро, но тщательно поговорить с людьми, услышать их мнение, посмотреть аргументы в пользу этого объединения", - сказал Цыбульский.