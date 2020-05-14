В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании

Лидия Мартынова

Дистанционное голосование и голосование по почте предусмотрены в качестве дополнительных возможностей для граждан выразить свою волю, а не для замены очного голосования, сообщила РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина.

Государственная дума накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".