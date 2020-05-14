В ЕС в ускоренной форме решат, выделять ли Украине 1 млрд евро

Влада Некрасова

Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопрос о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванной COVID-19. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро, как и предусматривали в Еврокомиссии, предназначены для помощи Украине.

Об этом пишет Укринформ.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 689 депутатов. «За» проголосовали 602, «против» — 80, воздержались при голосовании — 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Дэвид Сассоли.

Кроме того, сегодня депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям (с 2002 года — ред.). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 — проголосовали «за», 10 — «против», 9 — воздержались.

Как известно, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и распределяться следующим образом: Албания — 180 млн евро, Босния и Герцеговина — 250 млн евро; Грузия — 150 млн евро, Иордания — 200 млн евро, Косово — 100 млн евро, Молдова — 100 млн евро; Черногория — 60 млн евро; Республика Северная Македония — 160 млн евро; Тунис — 600 млн евро; Украина — 1,2 млрд евро.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Европейского Совета.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу.

Напомним, что в марте США решили выделить Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия коронавирусу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо указанной суммы кредитов на выгодных условиях Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства. В отличие от кредитов указанную сумму возвращать не придется, сообщил в своем Twitter Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.