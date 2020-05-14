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В Евросоюзе прокомментировали принятие Радой "банковского" закона

В Евросоюзе прокомментировали принятие Радой "банковского" закона
Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой закона о банках как жизненно необходимого для экономической стабильности Украины.

Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
«ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском регулировании. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - написал дипломат.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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