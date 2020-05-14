В Евросоюзе прокомментировали принятие Радой "банковского" закона

Анастасия Иванова

Европейский Союз приветствует принятие Верховной Радой закона о банках как жизненно необходимого для экономической стабильности Украины.Об этом написал в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.«ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском регулировании. Это жизненно важное мероприятие для защиты государственных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - написал дипломат.