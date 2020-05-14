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В ФНС рассказали, как налоговым должникам получить субсидию на зарплаты

В ФНС рассказали, как налоговым должникам получить субсидию на зарплаты

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Бизнес в России, у которого есть задолженности по налогам, сможет получить государственную субсидию на выплату зарплат на фоне пандемии коронавируса, в случае погашения долга на момент подачи заявления в ФНС. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, передаёт РИА «Новости».

По предварительным данным, налогоплательщиков-должников около 300 тысяч, отметил глава службы. «При этом, хочу обратить внимание, когда мы выявили эту ситуацию, коллеги в Правительстве также внесли поправку в постановление и теперь норма звучит так: налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но если к моменту подачи заявления он её погасил, в этом случае он всё равно будет иметь право на её получение», — сказал Егоров.

Ранее президент Владимир Путин  поручил Правительству оказать реальную помощь малому и среднему бизнесу в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Среди мер поддержки — субсидии в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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