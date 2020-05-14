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В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в 2021 году, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

"По (объединению. — Прим. ред.) Тюменской вопрос уже несколько лет обсуждался, но не выносился на широкую публичную дискуссию. <…> Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это. Надо вернуть опять обсуждение Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально. <…> Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО",— сказал депутат.

# Политика
По материалам: ria.ru

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