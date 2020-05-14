В Госдуме оценили идею выбирать количество предметов по ЕГЭ

Анастасия Иванова

При поступлении абитуриентов в вузы необходимо учитывать их оценки за последние три года в школе. Так зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова о том, что школьники смогут сдать нужное им количество предметов по ЕГЭ для поступления в вуз.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году в рамках Единого государственного экзамена только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение. В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк отметил, что ведомство может вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике.





"Если будут учтены дополнительные показатели, например, оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребенка и отнимаем у него каникулы", — считает Смолин.

Депутат предлагает учитывать учебные достижения ребенка, включая ОГЭ, а также внеучебные достижения, если таковые есть.





"В случае, если университет проводит дополнительные испытания и собеседования, сделать это в удаленной устной форме", — заявил парламентарий.

В России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена с начала июня на более поздний срок. Какой именно, пока не известно. При этом школьники, не поступающие в вузы, могут не сдавать ЕГЭ: они получат оценки в аттестат по итогам года.