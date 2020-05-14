В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью

Влада Некрасова

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Сысун (ЛДПР) невысоко оценил вероятность объединения Югры с Тюменской областью и Ямалом, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Павла Дорохина.

Дорохин, являющийся одним из представителей Тюменской области в парламенте, ранее заявил РИА Новости, что регион могут объединить с соседними Югрой и Ямалом уже в 2021 году. Он высказал мнение, что "большинство поддержит" объединение, которое, считает Дорохин, было бы "логичным" и выгодным всем трем субъектам и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения.