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В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью

В Югре оценили вероятность объединения с Ямалом и Тюменской областью
Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Сысун (ЛДПР) невысоко оценил вероятность объединения Югры с Тюменской областью и Ямалом, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Павла Дорохина.

Дорохин, являющийся одним из представителей Тюменской области в парламенте, ранее заявил РИА Новости, что регион могут объединить с соседними Югрой и Ямалом уже в 2021 году. Он высказал мнение, что "большинство поддержит" объединение, которое, считает Дорохин, было бы "логичным" и выгодным всем трем субъектам и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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