В Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта после карантина
Сегодня, 14:21 Лидия Мартынова
В связи с эпидемией коронавируса после карантина в Украине могут запустить новую модель общественного транспорта, по которой маршрутки должны уйти с улиц украинских городов.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, Министерство уже инициировало соответствующий законопроект. Маршрутки планируют заменить автобусами и электробусами. Криклий заявил, что к перевозкам собираются привлечь "нормальных" перевозчиков, которые будут предоставлять услуги городу и коммунальным предприятиям.
Дату запуска "новой модели" министр не обозначил: "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси".
По материалам: gogetnews.info