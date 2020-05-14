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В Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта после карантина

В Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта после карантина
В связи с эпидемией коронавируса после карантина в Украине могут запустить новую модель общественного транспорта, по которой маршрутки должны уйти с улиц украинских городов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, Министерство уже инициировало соответствующий законопроект. Маршрутки планируют заменить автобусами и электробусами. Криклий заявил, что к перевозкам собираются привлечь "нормальных" перевозчиков, которые будут предоставлять услуги городу и коммунальным предприятиям.

Дату запуска "новой модели" министр не обозначил: "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси".
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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