В Кабмине сделали громкое заявление о запуске транспорта после карантина

Лидия Мартынова

В связи с эпидемией коронавируса после карантина в Украине могут запустить новую модель общественного транспорта, по которой маршрутки должны уйти с улиц украинских городов.Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.По его словам, Министерство уже инициировало соответствующий законопроект. Маршрутки планируют заменить автобусами и электробусами. Криклий заявил, что к перевозкам собираются привлечь "нормальных" перевозчиков, которые будут предоставлять услуги городу и коммунальным предприятиям.Дату запуска "новой модели" министр не обозначил: "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси".