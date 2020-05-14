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В Китае назвали политиков США, по которым Пекин может "больно ударить"

В Китае назвали политиков США, по которым Пекин может "больно ударить"
Как минимум четыре члена конгресса США и два американских юридических лица могут быть включены в санкционный список Пекина. Речь идет о политиках и организациях, которые пытаются возложить на КНР ответственность за глобальную пандемию COVID-19, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на китайские СМИ.

Издание приводит мнение китайских аналитиков, которые изложили свои соображения газете Global Times. По мнению экспертов, ответные шаги со стороны Китая, скорее всего, не будут носить символический характер, а "больно ударят" по недоброжелателям из США.

Источники китайской газеты отметили, что одним из кандидатов на попадание в список является генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмит, который инициировал иск с требованием к КНР возместить ущерб, нанесенный коронавирусом. Также санкции могут быть наложены на четырех членов конгресса и на два юридических лица, считают аналитики.


Арканзаса Тома Коттона, техасца Дэна Крэншо и Криса Смита от Нью-Джерси.

Китаю следует проявлять нетерпимость к политикам, которые разрушают китайско-американские отношения в угоду своим политическим целям, считает эксперт Академии общественных наук Китая Юань Чжэн. И реагировать надо не символически, а ощутимо, считает специалист. Кроме самих законодателей, Пекин, по данным газеты, может рассмотреть вопрос введения санкций в отношении штатов, которые они представляют.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент США Дональд Трамп в телеинтервью заявил о своем большом разочаровании в Китае.

# Политика
По материалам: ria.ru

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