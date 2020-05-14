В Латвии и Эстонии поведут туристов по маршрутам «лесных братьев»

Влада Некрасова

В Латвии и Эстонии создается масштабная сеть туристических маршрутов по объектам военного наследия. На восстановление и строительство 170 объектов выделено из Европейского фонда регионального развития почти € 2 млн, сообщает «Sputnik Латвия».

Тематика объектов и содержание экспозиций будет соответствовать принятой в этих государствах официальной трактовке истории XX века, включая тематику «советской оккупации» и представление о «лесных братьях», как о героях сопротивления. Как рассказала глава ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs («Сельский путешественник») Аснате Зиемеле, главная цель создания военно-исторических маршрутов — это рассказать туристам об истории Латвии и Эстонии в прошедшее столетие.

«Весь проект разделен на четыре условных исторических этапа: Первая мировая война и борьба за независимость, потом Вторая мировая война, „лесные братья“, советский железный занавес и жизнь в СССР», — рассказала Аснате Зиемеле.

О том, в каком ключе будет преподноситься история Второй мировой войны, сообщается на сайте ассоциации Lauku ceļotājs.

«Советский и немецкий планы завоевания мира во Второй мировой войне были закреплены в пакте Молотова-Риббентропа, и мы попали в руки советских оккупантов с последующими убийствами и депортациями. Поэтому неудивительно, что в 1941 году немцев приветствовали в Балтии как освободителей. В этой войне латыши и эстонцы тоже носили форму разных воюющих сторон, умирали люди, разрушались здания и города», — говорится в обзоре проекта.

В том же ключе будет рассказано о «лесных братьях»: «По окончании Второй мировой войны режим советской оккупации вернулся. Многие мужчины отправились в леса и продолжили противостоять „красной“ власти. К сожалению, соотношение сил, очевидно, было в пользу оккупантов, и постепенно „лесные братья“ исчезли».

Приводится и пример объекта, посвященного этому периоду: в Музее военной атрибутики на острове Сааремаа будет построен бункер «лесных братьев» — в нем посетителям предложат не только посмотреть экспозицию, но и остаться на ночлег.

Как известно, официальная Латвия активно следует курсу пересмотра итогов Второй мировой войны и продвигает идею об уравнивании ответственности нацистской Германии и СССР за развязывание Второй мировой. В преддверии 9 Мая Сейм Латвии принял очередную резолюцию в том же ключе, очерняющую День Победы и утверждающую, что единство Европы возможно, только если все страны примут тезис о «советской оккупации». Правда, и в самом парламенте проект резолюции вызвал дебаты — нашлось немало желающих объяснить абсурдность такой позиции.

Примечательно, что, пока власти стран Балтии распространяют сомнительные трактовки Второй мировой войны, МИД ФРГ прямо заявляет, что в развязывании крупнейшего вооруженного конфликта двадцатого века виновата только нацистская Германия.