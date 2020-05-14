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В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки

В НИИ имени Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки
Фото: https://ru.wikipedia.org/

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского оборудовали дополнительные реанимационные койки, увеличив их число в шестом корпусе института до 67. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского завершилось перепрофилирование двух этажей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Работы велись в корпусе №6. Работы по перепрофилированию четвертого и пятого этажей корпуса №6 длились несколько дней. Обычные палаты были переоборудованы - число реанимационных коек в них увеличилось до 67", - говорится в заявлении.

В корпусе оборудовали комфортные палаты с индивидуальными санузлами, установили систему обеззараживания помещений. "Кроме того, все поверхности защитили свинцовыми листами - это самая важная часть работ по устройству пространства под КТ", - уточнил заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Алексей Паламарчук.

В общей сложности для борьбы с коронавирусной инфекцией в НИИ Склифосовского перепрофилировали два корпуса, а лабораторию для выявления коронавирусной инфекции оснастили дополнительным оборудованием. Помимо этого, на территории установили временный госпиталь для долечивания выздоравливающих пациентов, рассчитанный на 43 койки.

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По материалам: uposters.ru

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