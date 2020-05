В ООН оценили публикации западных СМИ о смертности от коронавируса в России

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду заявил, что у него нет возможности оценить достоверность сообщений западных СМИ о занижении реального числа жертв коронавируса в России, его слова передает РИА «Новости».

Накануне газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ и экспертов соощила, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние 5 лет.

«У нас как у секретариата нет статистики, независимой от данных правительств. Единственная статистика, которая есть у нас, насколько я знаю, это статистика от правительства», — сказал Дюжаррик, добавив, что у него «нет возможности оценивать достоверность этого сообщения».

При этом дипломат подчеркнул, что наиболее точная статистика является чрезвычайно важным инструментом в борьбе с вирусом в любой стране.

Ранее в среду официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о намерении ведомства направить письма редакциям газет Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности от коронавируса в стране. По ее словам, обращения будут вручены главным редакторам уже завтра, 14 мая, через российские посольства в США и Великобритании. Кроме того, МИД адресовал обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле.