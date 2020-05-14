В ООН рассчитывают, что Россия и США договорятся по СНВ-3
Сегодня, 21:28 Алексей Вольцев
В ООН рассчитывают, что США и Россия смогут договориться о продлении договора СНВ-3, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы считаем, что такие договоры, как СНВ, являются неотъемлемой частью сферы нераспространения и разоружения. И мы надеемся, что все страны-участницы соглашения найдут общий язык и продвинутся в верном направлении", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, не планирует ли ООН более конструктивно подключиться к решению проблемы продления ДСНВ.
По материалам: ria.ru